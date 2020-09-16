أبوظبي الإسلامي يوقع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي

وجاء في البيان أن "المذكرة ستتيح فرصاً جديدة للعملاء وستدعم احتياجاتهم المصرفية سواء من الأفراد الذين يسافرون إلى إسرائيل أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة"، بحسب موقع صحيفة "الإمارات اليوم".

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وأشار البيان إلى أنه "تم توقيع الاتفاقية من قبل خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي وحنان فرايدمن، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي".

وتابع "تتماشى هذه الاتفاقية مع بدء العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الامارات وإسرائيل ضمن معاهدة الاتفاق الإبراهيمي".

ونقل البيان عن خميس بوهارون نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع بنك لئومي، أحد أكبر المجموعات المصرفية في إسرائيل. هذه الشراكة التاريخية، والتي تتماشى مع الهدف المشترك لكلا البلدين لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية قوية، ستدعم عملاء الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في احتياجاتهم المصرفية عند السفر أو فتح الأعمال التجارية في إسرائيل".

وأشار البيان كذلك إلى قول حنان فرايدمن، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي: "يسعدنا التعاون مع شريك موثوق مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في المنطقة".

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وتابع فرايدمن أن هذه الاتفاقية "ستساهم بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين حيث تعتبر حجر أساس لتعزيز أواصر التعاون واستكشاف فرص جديدة للنمو، ومن شأنها أن تساعد عملائنا للاستفادة من خدمات ومنتجات مصرفية في الدولتين".

ووقّعت إسرائيل رسميا، أمس الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتم ذلك في فعالية رسمية كان على رأس حضورها الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وأيضًا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.

ووقّع نتنياهو وبن زايد والزياني عن دولهما اتفاقيتي السلام، والذي أطلق عليها اتفاقيات "أبراهام".

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته أن توقيع اليوم بين القادة هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.