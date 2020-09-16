شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر من نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت النيابة العامة، من خطورة نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، يجب على الجميع تجنب نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت النيابة: “يجب على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام، وأن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية”.
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