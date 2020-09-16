شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «العدل» توضح 4 خطوات لضبط الجلسات عبر «ناجز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة العدل، 4 خطوات للاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية على ضبط الجلسات؛ وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية. وأبانت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر” خطوات الاستفادة من خدمة المصادقة الإلكترونية التي جاءت كالآتي: –اضغط على الرابط المرسل. Advertisements –أدخل الرمز المرسل على الجوال واضغط “تحقق” . –اختيار “استعراض تقرير ضبط الجلسة”. – استعرض الضبط ثم اضغط “مصادقة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالانفوجراف.. «العدل» توضح 4 خطوات لضبط الجلسات عبر «ناجز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.