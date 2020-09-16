شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك حمد العالمي للتعايش يعتبر السلام مع إسرائيل معززا لقيم التسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، أن مملكة البحرين تحرص منذ عقود على نشر أسمى مبادئ السلام والتعايش بين معتنقي الأديان والمعتقدات، لافتاً إلى أن المملكة تعد موطناً عالمياً يحتضن كافة الأديان، وينتهج مبدأ التسامح واحترام الآخرين والتعايش السلمي فيما بينهم، انطلاقا من الأسس والقيم والمبادئ التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. Advertisements وقال في تصريح صحفي إن إعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعد خطوة فاعلة نحو تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للشعب الفلسطيني الشقيق، ويترجم جهود مملكة البحرين في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم، مؤكداً حرص المملكة على تقوية الروابط التي تجمع بين شعوب المنطقة، والعمل على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار المبني على تعزيز تعايش الثقافات الحضاري، والمساهمة بفعالية في مسيرة تطور البشرية على مختلف الأصعدة. وأضاف الشيخ خالد بن خليفة أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يتطلع بعد إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إلى تعزيز التعاون وبحث أوجه التنسيق الثنائي المشترك بين البلدين لما فيه خير لشعوب المنطقة، وإبراز القيم ونهج الاحترام والتسامح بشكل إيجابي على السلام الدولي وضمان الحريات الدينية لجميع المعتقدات، مشيداً بمواقف المملكة الثابتة والدائمة تجاه دعم الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق والذي يأتي في صدارة الأولويات المملكة التي لطالما دفعت بسياسة تعزيز السلم واعتبرته الخيار الاستراتيجي الأمثل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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