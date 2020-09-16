شكرا لقرائتكم خبر عن متفجرات ضبطتها داخلية السودان تكفي لنسف الخرطوم وتشكل خطرا على دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الداخلية السودانية ألقت القبض على 41 عنصرا إرهابيا، وكمية متفجرات تم تفكيكها وكانت تشكل خطرا على دول الجوار.

وأشارت العربية، إلى أن كمية المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملها، مشيرا إلى أن المواد التي تم ضبطها تشبه تلك التي انفجرت بمرفأ بيروت.

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ومن جانب آخر، شرعت وزارة الخارجية السودانية، فى إعداد استراتيجية تهدف لتقديم رؤية شاملة، وموجهات لسياسة السودان الخارجية، خلال الفترة الانتقالية تستهدى بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة فى الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامين إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجية، وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، أن وزارة الخارجية قالت فى بيان صحفى، إنه سيتم عرض الجوانب الرئيسة من الاستراتيجية فى اجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر وأساتذة الجامعات، الأكاديميين، الإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشينها رسمياً فى أسبوع يُخصص للدبلوماسية السودانية، ويتم اعتمادها رسمياً من رئيس الوزراء.