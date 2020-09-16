شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4357 إصابة جديدة و82 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة العراقية، فى خبر عاجل، اليوم الاربعاء، تسجيل 4357 إصابة جديدة و82 وفاة نتيجة فيروس كورونا، حسب ما ذكرته العربية الاخبارية.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 4254 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و67 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "أنه تم فحص 23 ألفًا و186 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونا و864 ألفا و99 نموذجا".

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وأضافت أنه تم تسجيل 3579 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 217 ألفا و396 حالة بنسبة شفاء 77%.

وتابعت الوزارة أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 282 ألفا و672 حالة منها 57 ألفا و395 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و566 حالة في العناية المركزة، لافتة إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 7 آلاف و881 حالة.