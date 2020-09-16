شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السودانية ضبط 2500 كبسولة قابلة للتفجير تمت تعبئتها بنترات الأمونيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النيابة العامة بالسودان، اليوم الأربعاء، توقيف خلية إرهابية مكونة من 41 شخصا بحوزتهم مواد متفجرة شبيهة بالتي استخدمت فى تفجيرات مرفأ لبنان الكارثية، حسب ما نشرته العربية الإخبارية.

وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر في مؤتمر صحفي بث عبر شاشات التلفزيون إن الأمن ألقى القبض على 41 شخصا بحوزتهم مواد متفجرة استخدمت في تفجيرات مرفأ لبنان "نترات الأمونيوم".

وأكد قائد الشرطة السودانية بضبط 2500 كبسولة قابلة للتفجير تمت تعبئتها بنترات الأمونيوم.