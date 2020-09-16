شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تعلن إصابة 621 بفيروس كورونا وشفاء 982 و31 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية ، خبر عاجل، اليوم الاربعاء، إصابة 621 وشفاء 982 و31 وفاة ، حسب ما ذكرته العربية الاخبارية.
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الاثنين، عن تسجيل (607) إصابات جديدة بفيروس كورونا (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة (326.258) حالة، من بينها (18023) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1293) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1060) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (303.930) حالة.
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