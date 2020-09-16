كورونا.. 3 وفيات بالكويت و235 إصابة في قطر

الكويت، قطر/ الخليج 365

أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل 3 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت قطر 235 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وأفادت الصحة الكويتية بتسجيل 3 وفيات، و698 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 968 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 96.999، منها 571 وفاة، و87.187 حالة تعاف.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل .235 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 256 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 122.449، منها 208 وفيات، و119.400 حالة شفاء.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 29 مليونا و788 ألفا، توفي منهم قرابة 940 ألفا، وتعافى ما يزيد على 21 مليونا و587 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.