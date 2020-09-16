بعد انقطاع 6 سنوات.. مطار سبها يستقبل أول رحلة من طرابلس

ليبيا / الخليج 365

استقبل مطار سبها الدولي جنوبي ليبيا، الأربعاء، رحلة قادمة من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

وقال محمد أوحيدة مدير مطار سبها، للأناضول، إن الرحلة الأولى التي استقبلها المطار تابعة للخطوط الإفريقية (حكومية) وقدمت من مطار معيتيقة الدولي.

وأضاف أوحيدة أنه كان على متنها عدد من موظفي إدارة شركة الخطوط الإفريقية، ولجنة تابعة للطيران المدني، وذلك للتأكد من إجراءات السلامة التي تم اتخاذها لمكافحة تفشي كورونا.

وأشار إلى أنه تم تقييم العمليات الصحية بالمطار وهو جاهز الآن لبدء الرحلات، ومن المتوقع أن تكون أول رحلة تجارية السبت المقبل، بمعدل اثنتين أسبوعيا.

ولم تعلن إدارتا مطاري سبها ومعتيقة عن أي ترتيبات أو تفاهمات سبقت استئناف الرحلات بين المطارين.

والثلاثاء، أوردت إدارة مطار معيتيقة، توضيحا عبر صفحتها في فيسبوك، نقلا عن شركة الخطوط الإفريقية، جاء فيه أنه "تقرر تأجيل نقل المسافرين (المدنيين) عبر الرحلة (التي تمت اليوم)".

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وأوضحت أنها أفسحت المجال أمام الرحلة لنقل الفرق الفنية الممثلة لهيئة الطيران المدني، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومصلحة المطارات، ولجنة مجابهة فيروس كورونا.

كما حملت الطائرة على متنها مندوبين عن الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، وشركة الخطوط الجوية الإفريقية، وذلك بحسب البيان.

وتوقف مطار سبها عن العمل كليا، في 10 يناير/ كانون الثاني 2014؛ نتيجة اشتباكات قبلية اندلعت بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو قرب المطار الواقع تحت سيطرة قوات اللواء الانقلابي خليفة حفتر.

وفي 16 أغسطس/ آب 2019، استقبل المطار الدولي أول رحلة لطائرة مدنية للخطوط الجوية الليبية جاءت من بنغازي (شرق)، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات على إغلاقه.

ورحلة اليوم التي جاءت من طرابلس الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، هي الأولى من نوعها منذ توقف المطار عن العمل بشكل كامل.

وتعاني ليبيا، منذ العام 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وحفتر، المدعوم من مجلس نواب طبرق.

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