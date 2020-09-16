مباحثات روسية سعودية حول تطورات أزمة اليمن

اليمن /الخليج 365

عقدت مباحثات روسية سعودية، الأربعاء، على مستوى وزيري خارجية البلدين، حول تطورات أزمة اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الوزير سيرغي لافروف، تلقى مكالمة هاتفية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ناقشا خلالها مستجدات الوضع في اليمن".

وأضاف البيان أن "الطرفين بحثا الأوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن، وضرورة دعم الجهود الأممية الرامية لتوصل أطراف النزاع إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة وإطلاق تسوية شاملة لفترة ما بعد النزاع".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه "لا يمكن المضي قدما في إحلال السلام والاستقرار المنشودين في اليمن، إلا من خلال مراعاة مصالح ودواعي قلق جميع القوى الرئيسية في البلاد، وتوحيد مساعي اللاعبين الخارجيين".

وأفاد البيان أن "الوزيرين اتفقا على مواصلة المشاورات بنحو دوري بشأن الملف اليمني وغيره من المسائل المطروحة على الأجندة الإقليمية".

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وأمس الثلاثاء، حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث"، من "انزلاق البلاد بعيدا عن السلام، ما لم يتم إسكات البنادق".

واشتدت المعارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ مطلع أغسطس /آب الماضي ، في عدة جبهات، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي ، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.