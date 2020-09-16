الجيش اليمني: القبض على خلية حوثية لتهريب السلاح مرتبطة بإيران

اليمن / شكري حسين / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، القبض على "خلية حوثية لتهريب الأسلحة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابعة للجيش)، إنه "بعد عملية استخبارية، تمكنت قوات خفر السواحل من القبض (لم يحدد متى) على خلية حوثية تعمل على تهريب الأسلحة بقيادة شخص يدعى علوان فتيني".

وأضاف: "تم اعتراض عناصر الخلية (لم يحدد عددهم) في قارب صيد بمضيق باب المندب، وبحوزتهم جوازات سفر، وهواتف للأقمار الاصطناعية، وجهاز لتحديد المواقع".

وذكر المركز أن التحقيقات مع عناصر الخلية كشفت معلومات مهمة عن شبكات تهريب الأسلحة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (غرب)، عبر بحر عُمان، وصولا إلى محافظة المهرة شرقي اليمن.

وأشار إلى أنه "سبق لقائد الخلية (فتيني) السفر إلى إيران مع 4 آخرين، على متن طائرة لنقل الجرحى الحوثيين، حيث خضعوا خلالها لتدريبات خاصة في التمويه والخرائط وقيادة الزوارق وصيانة مكائن المحركات".

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ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جماعة الحوثي، بشأن ما ذكره الجيش اليمني، فيما نفت إيران أكثر من مرة تورطها في تهريب أسلحة لليمن.

وتسيطر جماعة الحوثي على مدينة الحديدة، مركز المحافظة، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

في تطور آخر، أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تتبع الحوثيين في سماء مديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة.

وأضاف المركز، نقلا عن مصدر عسكري لم يسمه، أن "الطائرة الحوثية كانت تستطلع مواقع الجيش في المديرية". فيما لم يعلق الحوثيون على ذلك حتى الساعة 12:15 ت.غ.

ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا ضارية بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.