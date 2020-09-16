نص اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين

آسية إبراهيم / الخليج 365جاء في نص اتفاق التطبيع أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاقات في الأسابيع القادمة بشأن الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة ومجالات أخرى ذات المنفعة المتبادلة، بالإضافة للاتفاق على الفتح المتبادل للسفارات



برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، الثلاثاء، رغم الرفض والإدانة الواسعة من الجانب الفلسطيني.



وبعد ساعات من حفل التوقيع على الاتفاقين، أصدر البيت الأبيض ثلاثة نصوص؛ تتضمن نص إعلان "اتفاقات أبراهام" بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة، ونص اتفاقية التطبيع الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، ويتألف من أربع صفحات، وملحق من 3 صفحات، ونسخة من اتفاقية البحرين مع إسرائيل.



وارتكزت الاتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع إسرائيل، غير أنها لم تذكر أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.

وفيما يلي نص وثيقة الاتفاق بين البحرين وإسرائيل:



الاتفاقيات الإبراهيمية: إعلان السلام والتعاون وعلاقات الصداقة والدبلوماسية البناءة أعلنتها دولة إسرائيل ومملكة البحرين في 15 سبتمبر/ أيلول 2020.

اتفق الملك حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على بدء حقبة من الصداقة والتعاون سعيًا لأن تكون منطقة الشرق الأوسط مستقرة وآمنة ومزدهرة لصالح جميع دول المنطقة وشعوبها.



ومن هذا المنطلق، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الخارجية (البحريني) عبد اللطيف الزياني في واشنطن اليوم (الثلاثاء)، بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، لإقرار مبادئ الاتفاقيات الإبراهيمية وبدء فصل جديد من السلام.



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وقد تم تسهيل هذا الإنجاز الدبلوماسي بواسطة مبادرة "الاتفاقيات الإبراهيمية" للرئيس دونالد ترامب، والذي يعكس المثابرة الناجحة لجهود الولايات المتحدة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



إن مملكة البحرين ودولة إسرائيل واثقتان بأن هذا التطور سيساعد في الوصول إلى مستقبل يمكن أن تعيش فيه جميع الشعوب والأديان معًا بروح التعاون وتتمتع بالسلام والازدهار حيث تركز الدول على المصالح المشتركة وبناء مستقبل أفضل.



وقد ناقش الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشددين على أهمية تبني رؤية "الاتفاقيات الإبراهيمية" وتوسيع دائرة السلام والاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش بسلام وأمان ومواصلة الجهود لتحقيق حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



واتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، في لقائهما على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعزيز الأمن الدائم وتجنب كل من التهديدات واستخدام القوة بالإضافة لتعزيز التعايش وثقافة للسلام.



وانطلاقا من هذه المبادئ، أقرا اليوم سلسلة من الخطوات لبدء هذا الفصل الجديد من علاقاتهما، كما اتفقت مملكة البحرين ودولة إسرائيل على إبرام اتفاقات في الأسابيع القادمة بشأن الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة ومجالات أخرى ذات المنفعة المتبادلة، بالإضافة للاتفاق على الفتح المتبادل للسفارات.



إن مملكة البحرين ودولة إسرائيل تريان أن هذه اللحظة فرصة تاريخية وتدركان مسؤوليتهما في السعي لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للأجيال القادمة في بلادهم الخاصة بهم في المنطقة.



كما يعرب البلدان عن عميق شكرهما وتقديرهما للرئيس دونالد ترامب لجهوده الدؤوبة ونهجه الفريد والعملي لتعزيز قضية السلام والعدالة والازدهار لجميع شعوب المنطقة، وإقرارًا بهذا التقدير طلب البلدان من الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع على هذه الاتفاقية كشاهد على عزمهما المشترك ومستضيف لاجتماعهما التاريخي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.