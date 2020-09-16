"فلسطينيو الخارج" ينددون بـ"تطبيع" الإمارات والبحرين مع إسرائيل

إسطنبول/الخليج 365-

نددت "الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، بتوقيع اتفاقيتي التطبيع بين دولتي الإمارات والبحرين، مع إسرائيل.

وقالت "الأمانة العامة" في بيان وصل وكالة الخليج 365 "تابعنا حفل توقيع اتفاق الذل والعار والخنوع والاستسلام (مساء أمس الثلاثاء)، الذي جلّل حكام الإمارات والبحرين بإذعانهم وخنوعهم الذليل لمجرم الحرب (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو".

وأضاف البيان "إن هذا التوقيع، هو صك تنازل مجاني، عن دورهم العروبي، في أقدس قضية قومية للأمة العربية، والتي لا يمثلها هؤلاء المتساقطون الذين لا يمثلون شعوبهم".

ودعت "الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، إلى "تصعيد المقاومة والانتفاضة والعصيان المدني، لإنزال الهزيمة بالاحتلال الصهيوني، وإسقاط (الخطة الأمريكية) صفقة القرن، وسياسات الضم (لأراض فلسطينية في الضفة الغربية)، واتفاق التحالف الخياني للموقعين مع ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض".

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وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يُسخّر" الحكام الموقعين على الاتفاقيتين من أجل "الفوز برئاسة ثانية في نوفمبر القادم.

وجرت الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي البحرين والإمارات، مع إسرائيل، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وأعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية، رفضها وإدانتها الشديدة لاتفاقي التطبيع.

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