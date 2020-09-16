للوقاية من «كورونا».. متحدث «الصحة» يوجه نصيحة مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، نصيحة مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.
وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم الأربعاء، أنه من المهم مراجعة مراكز الرعاية الأولية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف” العبد العالي” أن المراكز الصحية آمنة وقريبة من المواطنين والمقيمن بالمملكة، ويجب المبادرة لحجز المواعيد والاطمئنان على الصحة، حتى وإن لم تكن هناك أعراض فيروس كورونا.
وأكد أن الحجر الصحي يكون بشكل مباشر لمن خالط شخص مصاب بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن بعض الحالات المصابة بالفيروس تفقد حاسة الشم لمدة أسابيع.
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