«آل الشيخ» يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة للتذكير بنعمة التوحيد ووحدة الصف

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة غرة شهر صفر للعام الجاري 1442هـ؛ للحديث عما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة.
ويأتي توجيه آل الشيخ للخطباء، في إطار رسالة الوزارة السامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيدًا على دور وأهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض المواضيع والقضايا التي يحسن التنبيه عليها، والتذكير بها، ومن أبرزها ترسيخ الانتماء والمواطنة، وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.
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