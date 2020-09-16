شركة آبل تُعلن عن جهاز آيباد جديد.. تعرف على مواصفاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة آبل عن جهاز آيباد جديد، موضحة مواصفاته.



وفي التفاصيل، قدمت شركة آبل في حدثها الإفتراضي أمس الثلاثاء، جهاز iPad Air الجديد، الذي يتميز بتغيير مهم في التصميم عن الإصدار السابق Air، والذي أعيد إلى الحياة في العام الماضي، وحقق مكانًا مميزًا بين iPad الأساسي و iPad Pro.

واحتوى جهاز Air العام الماضي على حواف سميكة أعلى وأسفل، وزر Touch ID. ولكن iPad Air الجديد يتميز بحواف أنحف حول الشاشة.

ويستخدم iPad Air 4 من Apple شاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة (2360 × 1640 – 3.8 مليون بكسل) مع دعم True Tone وطلاء مضاد للتوهج وسلسلة ألوان كاملة P3.

ونقلت آبل مستشعر بصمة Touch ID الخاص بجهازها الجديد من الإطار إلى زر الطاقة في الأعلى، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard بتصميم عائم ولوحة تحكم مدمجة، بالإضافة إلى لوحة Smart Keyboard Folio الأكثر مرونة، وتعددًا في الاستخدامات وSmart Folio وقلم Apple Pencil.

Advertisements

وفي داخل iPad Air 4، هناك تغييرات كبيرة أيضًا، إذ زود الجهاز اللوحي بمعالج Apple A14 Bionic SoC بحجم 5 نانومتر مع معالج سداسي النواة.

وتعد آبل بتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 40 ٪ وزيادة بنسبة 30 ٪ في أداء الرسومات بفضل مسرع الرسومات رباعي النواة الجديد.

وتدعي شركة آبل، أن معالج Apple A14 يعد المنتج الأكثر تقدمًا على الإطلاق، وهو يشتمل على مسرع تعلم آلي ذي 16 نواة من المحرك العصبي Neural Engine، وهو أسرع بمرتين من سابقه، إذ يمكنه معالجة ما يصل إلى 11 تريليون عملية في الثانية.

ويتضمن A14 Bionic تحسينات لتسريع التعلم الآلي عبر وحدة المعالجة المركزية والرسومات، ما يفتح إمكانات أكثر إثارة للإعجاب على الجهاز للتعرف على الصور وتعلم اللغة الطبيعية وتحليل الحركة والمزيد.

ويتميز iPad Air بكاميرا أمامية FaceTime HD بدقة 7 ميجابكسل (Smart HDR ودعم فيديو 1080 / 60p) وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي على مكبرات صوت ستيريو بالوضع الأفقي ومنفذ USB-C.

وسيأتي الجهاز متوافقًا مع Wi-Fi 6 وشبكة LTE، وسيعمل الجهاز اللوحي بالتزامن مع نظام تشغيلiPadOS 14 الذي تم تقديمه في أوائل الصيف.

وأعلنت ”آبل“ أن جهاز iPad Air الجديد سيتوفر الشهر المقبل بخمسة ألوان: فضي، ورمادي داكن، وذهبي وردي، وأخضر وأزرق، بسعر يبدأ من 599 دولارًا، لإصدار 64 جيجا بايت من شبكة Wi-Fi، ويتكلف للإصدار 64 جيجابايت مع شبكة LTE مبلغ 729 دولارًا