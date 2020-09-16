دمشق ترد على تصريحات ترامب بشأن استهداف الأسد

وبحسب وكالة "سانا" السورية، أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم أن:
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وأضاف المصدر: "إن اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الادارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، و تنتهج نفس اساليب التنظيمات الارهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار اي ضوابط او قواعد قانونية او انسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف لأول مرة، اليوم الثلاثاء، أنه حاول تصفية الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه "كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك".
ولفتت القناة عبر موقعها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقا حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في عام 2017، مؤكدة أن ترامب قال إن "إسرائيل نفذت أكثر من 200 ضربة جوية على ميليشيات إيران في سوريا".
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