جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الإسرائيلي على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قائلا: "مشهد كان يبدو خياليا قبل شهر ولكن من اليوم فصاعدا إنه سيكون طبيعيا".
واستشهد جندلمان بمقطع فيديو نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية عن الربط، بتعليق قالت فيه: "بعد توقيع معاهدة السلام.. أول ربط تلفزيوني بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.. تلفزيون دبي وتلفزيون البحرين والمحطة 12 الإسرائيلية في أول بث تاريخي مباشر".
ووقّعت إسرائيل رسميا، أمس الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع المملكة البحرينية في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.
كانت هذه تفاصيل خبر "مشهد كان يبدو خياليا"... أول ربط تلفزيوني بين الإمارات وإسرائيل والبحرين... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.