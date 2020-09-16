السودان... ضبط خلية إرهابية بحوزتهم مواد متفجرة يمكنها نسف العاصمة بالكامل

وأشار النائب العام، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء" أن قوات الدعم السريع نصبت (١٢) كميناً، وتمكنت من القبض على 41 شخصا.
وأكد النائب العام السوداني أن "هناك ظاهرة لجماعات إرهابية تؤرق سلطات الخرطوم".
ومن جانبه أعلن الناطق باسم قوات الدعم السريع، جمال جمعة، في المؤتمر الصحفي أن "المواد المتفجرة تتكون عما يزيد عن 3 آلاف كبسولة و4 أجولة من نترات الأمونيوم وآلاف الأسلاك".
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