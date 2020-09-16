وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "السعودية ترى أن الحل يكمن في إيجاد دولتين فلسطينية وإسرائيلية ليكون هناك سلام شامل في المنطقة".
وعن وجود تفاهمات بين السعودية والبحرين قبل التوقيع مع إسرائيل، شدد على أن "البحرين دولة لها سيادتها وقرارها ولا تتدخل السعودية في سيادة الدول وتعتبر أن ذلك أمر مهم جدا ولذلك لا تقبل أن يتدخل أحد في سيادتها أو إدارتها".
وتابع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السعودي: "عندما كان هناك سلام مصري إسرائيلي كان للسعودية موقف أن هذا القرار مصري وهذا ما حدث عندما وقع الأردن كذلك".
ولفت إلى أن "بيان مجلس الوزراء السعودي يوضح كيف تنظر السعودية للقضية الفلسطينية فهي ترى أن خلق سلام في المنطقة يكون بحل دولتين وأنها مع السلام مع أي دولة لأنه السبيل للتنمية والبناء".
وأشار إلى أن "الإشكالية لدى الجانب الفلسطيني في ظل التشعبات الموجودة والخلاق بين الفلسطينيين هو من أوصلهم لتلك المرحلة".
وأضاف: "لا يمكن أن يبقى هذا الملف مغلق بسبب الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني على الرغم أن السعودية بادرت أكثر من مرة لرأب الصدع بين الفلسطينيين ولكن تم نقض الاتفاق لذلك يجب أن يعي الفلسطينيون بوجوب التوحد لحل القضية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية سوف تنضم إلى الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في الوقت المناسب، فيما أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستظل داعمة للشعب الفلسطيني ولكل الجهود التي تسعى لإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
يأتي ذلك بعد مراسم توقيع اتفاقيتين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد ترامب أن من 7 إلى 9 دول أخرى ستنضم قريبا جدا لاتفاق السلام، وأوضح أنه تحدث إلى ملك السعودية بخصوص هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي سعودي: المملكة لا تتدخل في شؤون البحرين والخلاف الفلسطيني أساس المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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