شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم مع إسرائيل للتعاون بين موانئ دبي وإيلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة البيان الاقتصادي الإماراتية، أن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، وقع 3 مذكرات تفاهم مع شركة دوڤرتاوار، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات.
وبحسب الصحيفة يأتى ذلك في ضوء بدء العلاقات بين الجانبين، فإن موانئ دبي العالمية وجمارك دبي وشركة "دوڤرتاوار" الإسرائيلة، يستكشفون فرص تطوير العلاقات التجارية بين الإمارات وإسرائيل.
وكانت أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة معاهدة السلام مع إسرائيل فى حفل شهده البيت الأبيض وبحضور 700 شيف من مختلف بلاد العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم مع إسرائيل للتعاون بين موانئ دبي وإيلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.