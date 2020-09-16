شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يصل "ميسان" تزامنا مع عمليات حصر السلاح في المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بوصول رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى محافظة ميسان جنوبي البلاد، تزامنا مع عمليات حصر السلاح فيها.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب، إن "رئيس الحكومة وصل اليوم الأربعاء إلى محافظة ميسان"، دون ذكر أي تفاصيل.

وتشهد محافظة ميسان منذ أسبوعين تقريبا عمليات عسكرية لحصر السلاح بيد الدولة.

ومن جانب اخر، تغييرات واسعة تشهدها المناصب الحكومية فى العراق، فى ظل سياسة إعادة الهيكلة التى يتبعها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية، وفى الوقت ذاته يواصل الجيش العراقى ملاحقة فلول تنظيم داعش، وفى هذا السياق ذكر التلفزيون العراقي، فى نبأ عاجل اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة العراقى مصطفى الكاظمى أجرى تغييرات بمناصب حكومية عدة تشمل محافظ البنك المركزي.

Advertisements

وأجرى رئيس الوزراء العراقي، تغييرات كبيرة فى عدد من المناصب القيادية الحكومية، تركزت فى مجالى الاقتصاد والأمن، وتلك التغييرات تضمنت تعيين محافظ جديد للبنك المركزى، حيث قرر الكاظمى تعيين مصطفى غالب مخيف الكاتب، محافظا جديدا للبنك المركزى العراقى كما تم تعيين سهى داوود إلياس النجار، رئيسة جديدة للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أمينا للعاصمة العراقية، بغداد.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قرر رئيس الوزراء العراقى أيضا تعيين سالم جواد عبد الهادى الجلبي، مدير للمصرف العراقى للتجارة، ودكتور خالد العبيدي، وكيلا لشؤون العمليات فى جهاز المخابرات الوطنى العراقي، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، ومن بين القرارات، التى اتخذها الكاظمى بهذا الصدد، تعيين حسن حلبوص حمزة رئيسًا لهيئة الأوراق المالية "البورصة"، والشيخ سامى المسعودى رئيسًا لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيسًا لهيئة النزاهة العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى أن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقال الكاظمى أن الحكومة العراقية مستمرة فى الخطوات التى بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل".

بدوره أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص متورطين باغتيال الهاشمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث وأضاف المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أن الحكومة ملتزمة بتهيئة الأجواء للانتخابات النيابية المبكرة، لافتا إلى أن موقف العراق يتمثل بالسعى لعدم التصعيد فى المنطقة، وأوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أن موازنة 2020 أمّنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وفى سياق متصل أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، مقتل أحد أبرز قيادات تنظيم داعش فى عملية نفذها التحالف الدولى ضد التنظيم الإرهابي، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق فى قضاء الرطبة فى محافظة الأنبار غرب البلاد، وأوضحت خلية الإعلام الأمني، فى العراق أن طيران التحالف الدولى بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، نفذا إنزالا فى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، ما أسفر عن قتل إرهابى هو الممول الرئيسى لمعسكرات داعش فى الرطبة، كما ألقت القبض على قيادى مهم من عصابات داعش الإرهابية، وعادت القوة إلى قواعدها بدون حادث.