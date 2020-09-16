لازاريني: "أونروا" ستواصل دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول-

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إنها ستواصل القيام بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

جاء ذلك على لسان فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة خلال اجتماعه بالرئيس اللبناني ميشال عون، في مقر الرئاسة في بعبدا، شرق بيروت بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وعرض لازاريني عمل المفوضية في لبنان والدول المجاورة، والصعوبات المالية التي تواجهها.

وقال إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها "أونروا" إلا أنها "ستواصل القيام بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أمل أن تتحسن وارداتها المالية في وقت قريب".

ويعيش في لبنان نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني، في 12 مخيما و156 تجمعا، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية عام 2017.

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