لمنع الغش.. السودان يقطع إنترنت الهواتف 3 ساعات يوميا

الخرطوم / الخليج 365

قطعت السلطات السودانية، الأربعاء، خدمة الإنترنت لمدة 3 ساعات، أثناء أداء امتحانات الشهادة الثانوية، بدعوى منع الغش.

وقالت شركة "زين" للاتصالات، إحدى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالسودان، في رسالة إلى مشتركيها فجر الأربعاء: "بتوجيه من الجهات العدلية سيتم قطع الإنترنت يوميا خلال جلسات امتحان الشهادة السودانية من الساعة 8 صباحا (06:00 ت.غ) وحتى نهاية الجلسة الساعة 11 صباحا (09:00 ت.غ)".

ووفق مراسل الخليج 365، انقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة بحلول الساعة 8 صباحا بالفعل، فيما ظلت عبر الكوابل تعمل ضمن المكاتب والمؤسسات والمنازل.

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وبدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى الهواتف المحمولة بعد الساعة 11، مع انتهاء أداء الاختبارات.

والأحد الماضي، بدأ 541 ألف طالب في السودان اختبارات الشهادة الثانوية بمختلف تخصصاتها.

وقطع الإنترنت خلال اختبارات الشهادة الثانوية إجراء متكرر لمنع الغش في بعض الدول العربية، منها العراق والجزائر.

وتشتكي تلك الدول من قيام بعض ناشطي الإنترنت بتسريب الأسئلة من داخل لجان الاختبارات بعد دقائق من توزيعها على الطلبة، وإتاحة أجوبتها للممتحنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.