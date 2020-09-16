بسبب كورونا.. تعليق استقبال المصلين بالأقصى 3 أسابيع

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قرر مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس، الأربعاء، تعليق استقبال المصلين بالمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع؛ بسبب انتشار جائحة كورونا بالأراضي الفلسطينية.

وقال حاتم عبد القادر، عضو المجلس بالقدس، للأناضول: "قرر المجلس تعليق استقبال المصلين والزوار بالمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع بدءا من ظهر يوم الجمعة المقبل بسبب الانتشار الكبير لجائحة كورونا".

وأضاف: "تم اتخاذ هذا القرار بعد الاستماع إلى تقارير صحية من الجهات المختصة بالقدس".

وأظهرت معطيات فلسطينية إصابة نحو 8 آلاف فلسطيني من سكان القدس بكورونا منذ يونيو/حزيران الماضي؛ حيث ما زال نحو 2000 منهم يعانون من الفيروس.

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واستدرك عبد القادر: "تقرر إبقاء المسجد الأقصى مفتوحا أمام موظفي دائرة الأوقاف وحراس المسجد والعاملين في مجال الإعمار طيلة هذه الفترة".

وأضاف: "كما تقرر استمرار رفع الأذان وإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة طيلة هذه الفترة بمشاركة موظفي دائرة الأوقاف والحراس".

وسبق أن أغلق مجلس الأوقاف المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة شهرين خلال أبريل/نيسان ومايو/ايار الماضيين بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأكد مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للأناضول، أن الإغلاق يشمل منع السياح والمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين منذ العام 2003 باقتحام المسجد الأقصى أحاديا دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.