"إيني" تعلن كشفا للغاز قبالة سواحل مصر

القاهرة / الخليج 365
قالت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، الأربعاء، إنها حققت كشفا للغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، وسط قرارات رئاسية بتكثيف التنقيب داخل البلاد.
وذكرت "إيني" في بيان، أن كشف الغاز الطبيعي الجديد، يقع في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط، باحتياطي مقدر يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب.
وقرب الكشف، يقع حقل نورس لإنتاج الغاز الطبيعي، المصنف أحد أكبر الحقول المصرية، بمتوسط إنتاج يومي 1.2 مليار قدم مكعب.
ويبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي قرابة 7 مليارات قدم مكعب حاليا، وفق وزارة البترول.
وتعول مصر على إنتاج الغاز من حقولها، وأبرزها حقل ظهر (شمال)، حتى تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز.
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