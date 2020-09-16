اجتماع تركي ـ روسي لبحث الأوضاع في إدلب

أنقرة / الخليج 365
يعقد وفدان عسكريان تركي وروسي اجتماعا في وقت لاحق، الأربعاء، لبحث تطورات الأوضاع في إدلب السورية.
وأوضحت "الدفاع" التركية، في بيان، أن الاجتماع سيجرى في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.
وأضاف البيان، أن الوفدين التركي والروسي سيتناولان آخر المستجدات في إدلب.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا، وروسيا وإيران (داعمتان للنظام السوري)، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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