شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استئناف التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن ممثل لشركة أسترازينيكا في البرازيل، استئناف التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس «كورونا»، الذي تطوره الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، بعد حصول هيئة تنظيم الشؤون الصحية في البلاد على تأكيد باستئناف نظيرتها البريطانية للتجارب.



وقالت جامعة ساو باولو الاتحادية، التي تجري التجارب، إنها أعطت اللقاح إلى 4600 من أصل 5000 متطوع في البرازيل دون أن يبلغ أي منهم عن أي مشكلات صحية خطيرة. وشارك في التجارب متطوعون من ساو باولو وريو دي جانيرو وسلفادور في ولاية باهيا الشمالية الشرقية. وكانت أسترازينيكا أوقفت التجارب العالمية مؤقتاً الأسبوع الماضي بعد مرض غامض لأحد المشاركين في بريطانيا.

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