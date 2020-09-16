شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل مراكز السبا في فنادق أبوظبي الـ 5 نجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أبلغت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي فنادق فئة 5 نجوم بإعادة تشغيل مراكز السبا، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والوقائية.

ويأتي هذا القرار مع توجيهات الجهات المعنية بدعم وتنمية القطاع السياحي والاقتصاد الوطني، بما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.

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