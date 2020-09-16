«إينوك» تفتتح محطتي خدمة بحريتين لوقود القوارب واليخوت نهاية سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة إينوك عن خططها لافتتاح 40 محطة خدمة جديدة بحلول نهاية العام 2021، لترفع بذلك من عدد محطات البيع بالتجزئة ضمن شبكتها إلى 192، في خطوةٍ تؤكّد على التزام المجموعة بدعم الاقتصاد الوطني وتشييد بنية تحتية متينة لخدمات بيع الوقود بالتجزئة، إضافة إلى تلبية الطلب المتنامي على الوقود في جميع أنحاء الدولة.

فقد أعلنت المجموعة عن خططها لافتتاح 16 محطة خدمة في دبي والشارقة والإمارات الشمالية بحلول نهاية العام الجاري، إضافة إلى 24 محطة خدمة أخرى ستفتتحها المجموعة مع نهاية العام 2021. كما تخطط المجموعة لافتتاح محطتي خدمة بحريتين في «دبي هاربر» ومنطقة أم سقيم لتلبية احتياجات مالكي القوارب واليخوت لخدمات التزود بالوقود، وسيتم تشغيل المحطتين خلال الربع الرابع من هذا العام.

بهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انسجاماً مع رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتأكيداً على مكانة المجموعة كمساهم رئيسي في قطاع الطاقة، تلتزم إينوك بتشييد بنية تحتية راسخة في قطاع التجزئة لتلبية احتياجات دولة الإمارات على مدار الأعوام الخمسين المقبلة».

وأضاف: «تحرص إينوك على ضمان تزويد العملاء بإمدادات الوقود دون انقطاع، علاوة على تقديم أعلى معايير خدمات السيارات والبيع بالتجزئة. ورغم الأوقات العصيبة التي يواجهها عالمنا اليوم، فقد أثبتنا قدرتنا على مواجهة التحديات ومواصلة تقديم خدماتنا لكافة القطاعات في الدولة».

تجدر الإِشارة إلى أن المحطات الجديدة تتطابق مع أفضل المعايير العالمية في قطاع تجزئة الوقود؛ وهي مجهّزة بمجموعة متكاملة من الخدمات المؤتمتة، وتراعي أفضل معايير الإنشاءات الحديثة، وتضم أنظمة المراقبة CCTV بالإضافة إلى كاميرات تكشف تلقائياً عن أرقام لوحات المركبات لضمان توفير أعلى درجات الأمان. علاوة على ذلك، سيتم تجهيز المحطات بجيل جديد من مضخات الوقود المزوّدة بخراطيم قابلة للسحب تتيح تزويد المركبات بالوقود من كلا الجانبين. وتم تصميم نظام ضخ الوقود في المحطة ليتيح أعلى معدل تدفق آمن للوقود وفقاً لمعايير الجمعية الأمريكية للوقاية من الحرائق (NFPA) وتقليل وقت تعبئة الوقود بشكل عام. وبفضل النظام الآلي لقياس مخزون الوقود ورصد حالات التسرب، أصبح نظام ضخ الوقود في المحطات الجديدة مؤتمتاً بالكامل دون ترك فرصة لأي تدخل أو خطأ بشري.

وتتضمن مزايا الاستدامة الأخرى في المحطتين الإضاءة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) الصديقة للبيئة والتي لا تتطلب أي صيانة وتسهم في الحماية من مخاطر الحوادث الناجمة عن الأعطال الكهربائية والحرائق. وتسهم مصابيح LED في تقليص استهلاك الطاقة بمعدل 50 في المئة، كما أن نظام تكييف الهواء يستخدم حلول التدفق المتغير للمبردات (VRF) لتقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35% مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وعملاً بالتوجيهات الحكومية للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، تتيح المحطات للعملاء دفع ثمن مشترياتهم عبر مختلف طرق الدفع اللاتلامسية الحديثة والآمنة بما فيها نظام تحديد هوية المركبات (ViP) و«إينوك باي» وبطاقات «نول» وتطبيق «دبي الآن». كما ستضم محطات الخدمة الجديدة متاجر «زووم» التي توفّر أكثر من 7,500 صنف من المنتجات بما فيها المخبوزات والوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة.