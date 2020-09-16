تأجيل معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة إلى فبراير 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا» عن تأجيل فعاليات معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة إلى الفترة 22 وحتى 24 فبراير 2021 في دبي ورلد سنترال، وذلك نظراً للمخاوف المتعلقة بمواصلة تفشي فيروس كورونا.

وأكد علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، أن الاتحاد كان يراقب وعن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وآخر المستجدات على قيود السفر من الحكومات حول العالم، حيث قام الاتحاد وبعد تقييم الوضع الحالي واستشارة جميع الأطراف المعنية والعارضين، باتخاذ هذه الخطوة وتأجيل الحدث وذلك حفاظاً على سلامة العارضين والزوار والمقاولين والموظفين.

وقال النقبي: «على الرغم من أن هذه الأخبار مؤسفة بالنسبة لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، إلا أننا نعتقد بأن تأجيل هذا الحدث إلى العام القادم سيضمن تنظيمه وفقاً للمعايير العالمية التي يتوقعها الجميع».