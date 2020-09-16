«دبي للتطوير» تمنح «فارنك» عقد خدمات إدارة المرافق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت دبي للتطوير، شركة التطوير الخاصة التي أسسها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، عقداً مدته ثلاث سنوات مع شركة فارنك العاملة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة.

بموجب ذلك، ستقدم «فارنك» خدماتها المتكاملة في إدارة مجموعة من المرافق في دبي، بما في ذلك أربعة عقارات رئيسية ضمن محفظة «دبي للتطوير» المتنوعة، والتي تشمل قطاعات التجزئة والعقارات السكنية والتجارية والمباني ذات الاستخدام المتعدد.

وقال المهندس عيسى الميدور، المدير العام لشركة دبي للتطوير: «كجزء من استراتيجية دبي للتطوير لتحسين خدماتها وإسعاد عملائها، قررنا إبرام اتفاقية شراكة مع إحدى شركات إدارة المرافق الموثوقة. في ضوء ذلك، استعرضت دبي للتطوير الإمكانات التقنية والقدرات الفنية لعدد من مزودي الخدمات، قبل أن يقع الاختيار على «فارنك» التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق، لتكون شريكاً ناجحاً لدبي للتطوير في مواصلة تقديم خدماتها المميزة».

في هذا الإطار، ستخصص «فارنك» 100 موظف وفني، لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفنية وأعمال الصيانة بما في ذلك الأعمال الميكانيكية والكهربائية وخدمات التكييف والتهوية والأنظمة المتخصصة وعمليات التنظيف الخارجية والعامة، فضلاً عن خدمات مكافحة الحشرات والآفات وأعمال البستنة والعناية بالحدائق.

وستركز «فارنك» على أربعة أبنية رئيسية ضمن المحفظة العقارية لشركة دبي للتطوير، وهي «مبنى بلو تاور» السكني الذي يتألف من 72 طابقاً ويقع على شارع الشيخ زايد، ومجمع المروج في مركز دبي المالي العالمي والذي يضم أكثر من 140 شقة سكنية بخدمات متكاملة مع مرافق عامة محيطة بها، فضلاً عن «مركز ذا فيلج التجاري» في جميرا، ومجمع الحضيبة التجاري في بر دبي الذي يتألف من ثلاثة مبان يضم كل واحدٍ منها تسعة طوابق.

بدوره قال ماركوس أوبرلين الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: «هذا هو العقد الأول الذي نوقعه مع شركة دبي للتطوير، حيث نتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز الثلاث سنوات، بما يصب في مصلحة الطرفين معاً».