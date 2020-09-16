الأسهم اليابانية ترحّب برئيس الوزراء الجديد.. والين يرتفع قبيل قرارات الاحتياطي الفيدرالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف، الأربعاء وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيعزز تعهده بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

في هذا الوقت انتخب النواب يوشيهيدي سوجا رئيسا لوزراء اليابان ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة كوفيد-19.

كان سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي وصوت لصالح انتخابه مجلس النواب حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه.

وفي السوق المالية صعد المؤشر نيكاي القياسي 0.09 في المئة إلى 23475.23 نقطة وقادت المكاسب أسهم قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المئة إلى 1644.35 نقطة.

عزوف المستثمرين

وعزف عدد كبير من المستثمرين عن القيام بتحركات في السوق قبل بيان السياسات لمجلس الاحتياطي. وفي حين من المستبعد حدوث تغيير رئيسي في السياسة، يقول محللون إن من المرجح أن يؤكد البنك على بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

ووضعت الأسهم اليابانية في الحسبان بالفعل تشكيل الحكومة الجديدة إذ قرر وزير المالية تارو آسو البقاء في منصبه حسب وسائل الإعلام المحلية مما يشير إلى أن السياسة الاقتصادية لن يطرأ عليها أي تغير يذكر.

وتتجه أنظار السوق إلى قرار بنك اليابان المركزي المتعلق بالسياسات المقرر أن يُعلن غدا. ومن المتوقع أن يُبقي البنك على موقفه لتيسير السياسة النقدية دون تغيير.

وكان من أكبر الرابحين على المؤشر توبكس مجموعة سوفت بنك لإدارة الاستثمارات والتي صعد سهمها 4.64 بالمئة وتلاه سهم داي-إيتشي سانكيو لصناعة العقاقير وقفز 2.5 بالمئة.

وتصدرت هوندا موتور قائمة الخاسرين على توبكس ونزل السهم 2.59 بالمئة إذ يتضرر المصدرون من ارتفاع الين قرب أعلى مستوى أمام الدولار في 3 أسابيع.

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تحركات الين

وارتفع الين إذ راهن المتعاملون على أن تضغط السياسة فائقة التيسير لمجلس الاحتياطي الأمريكي على الدولار، بينما واصل اليوان الصيني مكاسبه بعد يوم من بيانات أشارت إلى آفاق أفضل لثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المقرر أن يعلن المركزي الأمريكي عن أول بيان لسياساته منذ تبنيه نهجا أكثر تسامحا حيال الفائدة.

واشترى المتعاملون الين اعتقادا منهم بأن مجلس الاحتياطي من المحتمل أن يعد بالمزيد من التحفيز، مما يحتكل أن يضعف العملة الأمريكية ويدفع عائدات سندات الخزانة للنزول. ومن المستبعد أن يتحرك المركزي على صعيد أسعار الفائدة لكن من المحتمل أن يجري تعديلات على مشتريات السندات.

ولامس الين أعلى مستوى في أسبوعين عند 105.25 للدولار لكن المستثمرين خفضوا الرهان على هبوط الدولار بعد أن اعترى العملة الأمريكية الضعف على مدى أشهر.

ومقابل عملات رئيسية أخرى، انخفض الدولار أو استقر، وتراجع في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات ونزل قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

اليورو والاسترليني

وخلال الجلسة الآسيوية، زاد الين 0.2 بالمئة. وارتفع الدولار الأسترالي بالنسبة ذاتها إلى 0.7317 دولار أمريكي وصعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.6727 دولار أمريكي.

واستقر اليورو عند 1.1847 وزاد الجنيه الاسترليني إلى 1.2914 دولار أمريكي بفضل آمال بأن خطة بريطانية لنقض اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي لن تؤتي ثمارها.

وفي التعاملات الخارجية، ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 16 شهرا، عند 6.7652 للدولار إذ مدد قفزة قوية في أعقاب بيانات قوية لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي أمس الثلاثاء.

وارتفع اليوان ما يزيد على 5% على مدى الأربعة أشهر الفائتة. (رويترز)