السيسي: لا نستهدف تعذيب المواطنين أو الضغط عليهم

وأشار السيسي خلال مراسم افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، وأذاعه التلفزيون المصري: "ستجدون كل إجراء الدولة تعمله هناك مشككين فيه، وأن كل عمل هنعمله سيقولون أن هذا العمل هو ضرر".

وتابع السيسي: "هذا ما حدث حين افتتحنا قناة السويس كان هجوم كبير، كل موضوع هنشتغل فيه كدولة، الهدف منه هو مصلحة الدولة وشعبها، سنجد الكثير من المشككين في كل إجراء نقوم به يكون هدفه المصلحة الوطنية الخالصة ليس للضغط على الناس أو تعذيبهم".

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وأضاف: "قولتلكو قبل كدا أي إجراء الدولة هتعمله هتجدوا المتشككين، وده إتجاه هيعيش معانا وهنعيش معاه.. هيشكك في كل عمل وهيقولك إنه بيستهدف ضررك والإساءة ليك وتضييع مكاسبك".

Advertisements

وتساءل السيسي: "لماذا بقيت مصر سنوات خارج التنصيف العالمي في مجالات التعليم، عبر السنوات الطويلة الماضية؟"

وأضاف الرئيس المصري: "الآن هناك تحسن ملحوظ في مستوى التعليم على مصر".

وأكد الرئيس أن "برنامج الدولة المصرية فيما يخص التعليم ما زال في مراحله الآولى، ما زالنا في البداية وأمامنا الكثير".

وأشار إلى أن "هناك دائماً جدية في كل القرارات التي نتأخذها لخدمة المصلحة الوطنية".

وأضاف: "قررت أن أساهم بالتعليق في أي مناسبة لشرح الموضوع بشكل بسيط ليصل إلى كل مواطن في مصر".