© Sputnik .

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ونمضي بهمة شعبنا، واضعين خلف ظهورنا من ضل الطريق، أو من استسلم، أو عجز أن يرى الحق ويلتزم به".

وقال محمد أشتية: "فلسطين قضية الشرفاء".

ونشر رئيس الوزراء الفلسطيني مقطع فيديو يجمع لقطات من توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ولقطات أخرى لمسيرات شعبية في عدد من الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية.

ورصد الفيديو مشاهد لمواجهات الفلسطينيين مع جنود إسرائيليين في عدد من المناطق الفلسطينية، كما أورد مشهد اعتداء جنود إسرائيليين على مسن فلسطيني ووضع رأسه تحت ركبة أحدهم.

وفي تدوينة سابقة، قبل توقيع الاتفاق، قال محمد أشتية: "نشهد غدا يوما أسود في تاريخ الأمة العربية وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، التي لم تعد جامعة بل مفرقة، وأصبحت رمزا للعجز العربي".

وتابع: "هذا اليوم سوف يضاف إلى رزنامة الألم الفلسطيني وسجل الانكسارات العربية، غدا تقتل مبادرة السلام العربية ويموت التضامن العربي، لكن علينا أن ننهض موحدين".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

Advertisements

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.

واعتبر ترامب أن هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".

وتابع: "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن معاهدة السلام التي وقعهتا دولة الإمارات وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن فرصة حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.