وجاءت تصريحات مدبولي، التي نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية، خلال افتتاح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عددا من المنشآت التعليمية المختلفة.
وتابع رئيس الوزراء المصري: "الدولة استثمرت ما يقرب من 100 مليار جنيه، مناصفة بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، خلال السنوات الست الماضية".
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
وأكمل مدبولي: "الهدف من هذا الحجم الكبير للاستثمارات هو سد الفجوة التعليمية، ورفع مستوى جودة التعليم".
وأوضح المسؤول المصري: "الدولة استثمرت في عام 2014 نحو 7.6 مليار جنيه في مجال التعليم، كما أنها استثمرت العام الماضي فقط 32 مليار جنيه".
ومن المقرر أن يفتتح السيسي عددا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: استثمرنا نحو 100 مليار جنيه في مجال التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.