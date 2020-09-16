مصر: استثمرنا نحو 100 مليار جنيه في مجال التعليم

وجاءت تصريحات مدبولي، التي نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية، خلال افتتاح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عددا من المنشآت التعليمية المختلفة.

وتابع رئيس الوزراء المصري: "الدولة استثمرت ما يقرب من 100 مليار جنيه، مناصفة بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، خلال السنوات الست الماضية".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh Advertisements

وأكمل مدبولي: "الهدف من هذا الحجم الكبير للاستثمارات هو سد الفجوة التعليمية، ورفع مستوى جودة التعليم".

وأوضح المسؤول المصري: "الدولة استثمرت في عام 2014 نحو 7.6 مليار جنيه في مجال التعليم، كما أنها استثمرت العام الماضي فقط 32 مليار جنيه".

ومن المقرر أن يفتتح السيسي عددا من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.