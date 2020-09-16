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وتابع، قائلا: "اعتقد أننا نشهد تشكل شرق أوسط جديد، الرئيس ترامب قدم رؤيته حول ذلك في أول رحلة له، بعد تسلمه منصبه كرئيس، إلى الرياض. اعتقد أن الزعماء تعبوا من كيفية تنفيذ الأمور سابقا، عندما نقدم صفقتنا للسلام، رأيت رفض القيادة الفلسطينية لها، يريدون مساعدة الشعب الفلسطيني، ولكنهم لن يسمحوا لهم بإعاقة المصالح القومية لهذه الدول".
وأضاف، كوشنر: "ما حصل في الشرق الأوسط أن الصفقة استقبلت بصورة حسنة، هذا ما دفع البحرين للانضمام سريعا، رأوا حفاوة باستقبال الصفقة، شعوب المنطقة تعبت من الحروب ومن الصراعات ويريدون المضي قدما".
وأردف المستشار الأمريكي: "عندما أعلنا عن الصفقة الأولى بين الإمارات وإسرائيل، فاجأنا الجميع، من النادر في واشنطن أن تكشف عن خبر عبر تغريدة رئاسية، الدبلوماسية التي قمت بها كانت غير تقليدية وتعرضنا لانتقادات لقيامنا بها بهذا الشكل، ولكننا أبقينا أوراقنا قريبة من مصالحنا للوصول إلى نتائج".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تنضم إلى دائرة السلام، والدول التي وقعت على اتفاقات للتطبيع مع إسرائيل في الوقت المناسب.
وأكد ترامب خلال لقاء مع الصحفيين قبل مغادرته واشنطن إلى بنسلفانيا أن "دول أخرى ستنضم قريبا جدا لاتفاق السلام، وأعتقد أنه من 7 إلى 9 دول ستنضم بما فيهم دول كبرى وأعتقد أن هذا شيء لا يمكن تجاهله". وتابع: "تحدثت إلى ملك السعودية وأعتقد أنهم سينضمون إلى اتفاق السلام بالوقت المناسب".
ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، يوم أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".
كانت هذه تفاصيل خبر كوشنر يرد على سؤال إن كانت السعودية من بين 6 دول ستنضم للتطبيع مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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