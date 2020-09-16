شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا فى إقليم كردستان بالعراق لـ37907 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان بالعراق، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) فى الإقليم ارتفعت إلى 37 ألفا و907 حالات، وأضافت وزارة الصحة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأربعاء- أن عدد المتعافين بلغ 24027 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1391 حالة.

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