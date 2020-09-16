اخبار الخليج

الأمم المتحدة تشيد بجهود الصومال فى احتواء فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بجهود الصومال فى احتواء فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت منظمة الأمم المتحدة بالجهود التى بذلها العاملون فى مجال الصحة بالصومال لاحتواء فى البلاد، وذكر راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الأربعاء، أن المنظمة الأممية حذرت من أن خطر الفيروس لم ينته بعد، وحثت مقديشو على مضاعفة الجهود لاحتواء الفيروس.

من جانبه، قال جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال - في بيان - إن الجهود التي بذلها العاملون في مجال الصحة بالصومال لاحتواء الوباء ومساعدة المتضررين من الفيروس قد أنقذت العديد من الأرواح، مؤكدا أن هذا العمل البطولي هو شهادة على التزامهم وتفانيهم في ظل ظروف صعبة للغاية.
وأضاف سوان أن العاملين في مجال الصحة حققوا هذه النتائج على الرغم من النظام الصحي الهش والضعيف للغاية في الصومال، الناجم عن ثلاثة عقود من الصراع وحالات الطوارئ الإنسانية المتكررة.
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تشيد بجهود الصومال فى احتواء فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا