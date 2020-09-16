الأمم المتحدة تشيد بجهود الصومال فى احتواء فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت منظمة الأمم المتحدة بالجهود التى بذلها العاملون فى مجال الصحة بالصومال لاحتواء فيروس كورونا المستجد فى البلاد، وذكر راديو "شابيلى" الصومالى اليوم الأربعاء، أن المنظمة الأممية حذرت من أن خطر الفيروس لم ينته بعد، وحثت مقديشو على مضاعفة الجهود لاحتواء الفيروس.

من جانبه، قال جيمس سوان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال - في بيان - إن الجهود التي بذلها العاملون في مجال الصحة بالصومال لاحتواء الوباء ومساعدة المتضررين من الفيروس قد أنقذت العديد من الأرواح، مؤكدا أن هذا العمل البطولي هو شهادة على التزامهم وتفانيهم في ظل ظروف صعبة للغاية.

وأضاف سوان أن العاملين في مجال الصحة حققوا هذه النتائج على الرغم من النظام الصحي الهش والضعيف للغاية في الصومال، الناجم عن ثلاثة عقود من الصراع وحالات الطوارئ الإنسانية المتكررة.

