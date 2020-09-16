شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخصص خطبة الجمعة القادمة عن وحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​وجه الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة غرة شهر صفر للعام الجارى 1442ـ، للحديث عما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة.

ووفقا للموقع الرسمى للوزارة وحساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء ذلك فى تعميم أصدره الوزير، اليوم الأربعاء، لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة تزامناً مع اليوم الوطنى الـ90 للمملكة، تذكيراً بما تنعم به هذه البلاد المباركة من نعمة الوحدة والاستقرار وتعزيزاً لقيم المواطنة والانتماء الوطنى لدى مختلف فئات المجتمع من خلال خطبة الجمعة.

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ويأتى توجيه الوزير للخطباء فى إطار رسالة الوزارة السامية ودورها الفاعل فى نشر الوعى الشرعى، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيداً على دور وأهمية خطبة الجمعة فى التوجيه والإرشاد إلى بعض المواضيع والقضايا التى يحسن التنبيه عليها والتذكير بها ومن أبرزها ترسيخ الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

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