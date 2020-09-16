شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يرفض توزيع الحقائب الوزارية فى لبنان على أساس طائفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري اليوم الأربعاء، إن وزارة المال وغيرها من الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لأي طائفة في البلاد، في إشارة إلى قضية تمثل جوهر خلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر الحريري على تويتر أن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط "الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين"، في إشارة إلى مساع فرنسية لحمل الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة وتبني إصلاحات.

وكان قد أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن حريق مرفأ بيروت، حرك مواجع حادثة انفجار المرفأ، قائلا :" بيروت تختنق بدخان الاهمال والشعور بغياب الدولة، ولا مجال للهروب من تحديد المسؤوليات".

وقال الحريرى ، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"حريق المرفأ حرّك المواجع من كارثة انفجار المرفأ التي تتطلب تحقيقاً شفافاً على أعلى المستويات. بيروت تختنق بدخان الاهمال والشعور بغياب الدولة. ولا مجال للهروب من تحديد المسؤوليات واعادة النظر باجراءات السلامة والوقاية من الكوارث المتكررة".