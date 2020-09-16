شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تسجل 5500 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افادت قناة " العربية " الاخبارية" إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات عند 5500 بفيروس كورونا.

وكانت أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن إسرائيل تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما يمثل ارتفاعا فى أعداد الإصابات اليومية بالفيروس أمس الثلاثاء

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها مؤخرا على فرض عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بداية من يوم الجمعة المقبل.

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وصادقت اللجنة المعنية بفيروس كورونا فى إسرائيل، على خطة ثلاثية المراحل للحد من انتشار الفيروس، وتشمل المرحلة الأولى فرض إغلاق شامل وتحديد الحركة وإغلاق منظومة التعليم ما عدا التعليم الخاص، وتقليصَ النشاطات في القطاعين الخاص والعام، وفرض قيود على الصلوات في الحيز العام، وإغلاق تام للمطاعم وأماكن الترفيه والمحال التجارية.

وفي المرحلة الثانية يتم تخفيف بعض القيود وفي الثالثة العودة الى العمل بموجب الخطة المسماة "رمزور" والقاضية بفرض قيود وفق الوضع في كل بلدة.