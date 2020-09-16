شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 10 إرهابيين فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء، القبض على 10 إرهابيين فى عملية أمنية بمحافظة نينوى، وقالت الوكالة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى ألقت القبض على 10 إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى". وأضافت أن الإرهابيين عملوا في ما يسمى ديوان الجند وولاية دجلة وولاية نينوى وعسكر في جيش دابق تحت كنى وأسماء مختلفة، ومن بينهم أحد "الانغماسين"، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش على المحافظة بالفترات الماضية ، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.

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