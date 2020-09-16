شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا من الضفة الغربية، وذكر نادى الأسير، فى بيان نقلته وكالة"وفا" الفلسطينية أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من بيت لحم، وهم: منتصر عدنان عبيات وهو نجل الأسير عدنان عبيات المحكوم بالسجن مدى الحياة، علاوة على زايد حسين عبيات، ومهند محمد خليل الشيخ، ومعتز محمد مصطفى الشيخ، ومراد جهاد حيان (21 عاماً).

ومن نابلس اعتقلت قوات الاحتلال محمد جودة، ومن جنين أسعد أمين حنتولي وهو رئيس بلدية بلدة سيلة الظهر، بالإضافة إلى الأسير السابق فهد عبد العزيز زعرور.

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فيما جرى اعتقال لمواطنين من رام الله وهما: أحمد أبو عرب، وحمزة العطعوط، ومواطن آخر من أريحا وهو يوسف محمد إبراهيم.