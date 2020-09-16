شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على البنود الرسمية لإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحافة مملكة البحرين النص الرسمى لإعلان تأييد السلام الذى وقعته المملكة أمس مع إسرائيل، فى حفل تاريخى بالحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض حضره أكثر من 700 شخصية عربية ودولية.

وفيما يلى النص الرسمى وأبرز بنود الاعلان:

- نحن الموقعون أدناه، ندرك أهمية الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط والعالم على أساس التفاهم المتبادل والتعايش، وكذلك احترام كرامة الإنسان وحريته، بما في ذلك الحرية الدينية.

- نشجع الجهود المبذولة لتعزيز الحوار عبر الأديان والثقافات للنهوض بثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاث والبشرية جمعاء.

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- نؤمن بأن أفضل طريقة لمواجهة التحديات هي من خلال التعاون والحوار، وأن تطوير العلاقات الودية بين الدول يعزز من مصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم.

- نسعى إلى التسامح واحترام الأشخاص من أجل جعل هذا العالم مكانًا ينعم فيه الجميع بالحياة الكريمة والأمل، بغض النظر عن عرقهم وعقيدتهم أو انتمائهم الإثني.

- ندعم العلم والفن والطب والتجارة كوسيلة لإلهام البشرية وتعظيم إمكاناتها، وتقريب الأمم من بعضها البعض.

- نسعى لإنهاء التطرف والصراع لتوفير مستقبل أفضل لجميع الأطفال.

- نسعى لتحقيق رؤية للسلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وفي العالم.

وعليه، نرحب بحفاوة ونشجع التقدم المحرز في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة بموجب مبادئ إبراهيم، ونشجع الجهود الجارية لتوطيد وتوسيع هذه العلاقات الودية القائمة على المصالح المشتركة والالتزام المشترك بمستقبل أفضل.