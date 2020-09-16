شكرا لقرائتكم خبر عن وليد جنبلاط يؤكد أن المبادرة الفرنسية هى آخر فرصة لإنقاذ لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط اليوم الأربعاء، إن البعض لا يفهم على ما يبدو أن الجهود التي تقودها فرنسا لإخراج لبنان من الأزمة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد.
وكتب جنبلاط على تويتر "يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد أن يفهم أن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان ومنع زواله كما قال وزير خارجيتها بكل وضوح".
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