شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح كويتى بحجر وافدى الدول المحظورة داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولي، مدير الإدارة الهندسية، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة التشغيل التجاري في مطار الكويت المهندس صالح الفداغي عن تقديم مقترح إلى وزارة الصحة الكويتية، بحجر الوافدين القادمين من الـ34 دولة المحظورة، داخل الكويت بدلا من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة هذا المقترح للموافقة عليه من عدمه.