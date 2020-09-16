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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: «الحصيني» يوضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة هنا: متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق بالمملكة، خلال اليوم الأربعاء وليلة الخميس. وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، أمطار على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان والسفوح الغربية من مرتفعاتها، وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة. وأضاف: وهناك رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم وحائل ونجران وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوبي الشرقية وجدة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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