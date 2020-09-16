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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين والإمارات رصدتا بعض النتائج الإيجابية في تجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين والإمارات رصدتا بعض النتائج الإيجابية في تجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19.
وكانت الإمارات قد وافقت، الإثنين، على الاستخدام الطارئ للقاح لفيروس كورونا بعد ستة أسابيع من بدء التجارب السريرية له داخل البلاد.
وأعلن عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أن بلاده أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد- 19 والذي سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي المرض من أبطال خط الدفاع الأول.
وأكد أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، مضيفا: "هدفنا توفير جميع وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم"
وتابع: "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".
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